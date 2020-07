Al Bano e Romina Power festeggiano le nozze d’oro ma con lui c’è Loredana Lecciso (Foto) (Di domenica 26 luglio 2020) Era il 26 luglio 1970 e Al Bano e Romina Power si univano in matrimonio, oggi avrebbero dovuto festeggiare le nozze d’oro ma la coppia non esiste più da tanti anni (Foto). Accanto ad Al Bano c’è di nuovo Loredana Lecciso, è la mamma dei suoi due figli più piccoli la sua nuova compagna, per Al Bano e Romina non c’è altro che il sogno di tanti fan che avrebbero voluto rivederli ancora insieme. Lo speravano in tantissimi dopo il loro nuovo incontro, dopo la pace tornata in famiglia, invece non c’è più dubbio che per l’ex coppia d’oro sia finita per sempre. Oggi è un giorno speciale ma più per chi non li dimentica insieme che ... Leggi su ultimenotizieflash

Corriere : 50 anni fa le nozze da favola di Al Bano e Romina a Cellino - youngblood_TK : RT @ToniaPeluso: @creTania_ Mia mamma ogni volta che vede Romina e Al Bano attacca a parlare della figlia scomparsa. Su Gianni Sperti dice… - Geakaren : Programmi per questa domenica? Vi dico solo che mi sono letta l’articolo scritto 50 anni fa dal Corriere sulle nozze Al Bano - Romina Power. - SimonaBellone : Matrimonio d’altri tempi 50 anni fa #AlBano e #RominaPower 26/7/1970 ?? - ElenaPower96 : Oggi, 26 luglio, Al Bano e Romina dicevano 'si, voglio'. Oggi, 50 anni dopo, l'amore ancora c'è nella aria.… -