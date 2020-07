Al Bano e Romina festeggiano 50 anni insieme: le nozze d’oro dei Carrisi (Di domenica 26 luglio 2020) Al Bano e Romina festeggiano 50 anni di matrimonio. Anche se la coppia non sta più insieme, i due ci hanno insegnato che il loro legame è oltre ai sentimenti Fonte foto: FacebookAl Bano e Romina sono una delle coppie dello spettacolo più amate dai fan. Il duo è storico: sia dal punto di vista sentimentale, sia dal punto di vista artistico. Nonostante non siano più sposati, oggi festeggiano le nozze d’Oro. Il 26 luglio del 1970 la giovane coppia si unisce in matrimonio, non senza le resistenze delle rispettive famiglie. Al Bano conobbe Romina quando lei era solo una dolce sedicenne, figlia di due affermati attori hollywoodiani: Tyrone Power e ... Leggi su chenews

