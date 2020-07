“Addio, amico!”. Lutto nella musica: se ne va un rivoluzionario, se ne va un grande (Di domenica 26 luglio 2020) È morto a 73 anni il chitarrista Peter Green, che nel 1967 fu tra i fondatori della rock band dei Fleetwood Mac e compose alcuni dei loro primi successi prima di lasciare la band nel 1970. La notizia della morte di Green è stata data dalla sua famiglia, con un comunicato dei loro avvocati. Green, originario di Londra, era considerato uno dei più importanti chitarristi della sua generazione e di sempre. Nel 1966, Green aveva preso il posto di Eric Clapton nei John Mayall & the Bluesbreakers – quando Clapton aveva lasciato la band per formare i Cream – e tre anni dopo fondò con il batterista Mick Fleetwood la band inizialmente nota come Peter Green’s Fleetwood Mac. A loro si aggiunse poi anche il bassista John McVie e negli anni successivi i Fleetwood Mac ottennero i loro primi successi con canzoni come Albatross, Man of the World e Oh ... Leggi su caffeinamagazine

