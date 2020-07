Addio a Regis Philbin: dai morning show al 'Milionario', era una leggenda della tv Usa (Di domenica 26 luglio 2020) Si è spento a 88 anni Regis Philbin , vera e propria leggenda del piccolo schermo detentore del record mondiale per il maggior numero di ore sulla televisione americana. Nella sua lunga carriera è ... Leggi su tgcom24.mediaset

PatimoStefano : Addio a Regis Philbin, ‘signore’ della tv Usa - barinewstv : Addio a Regis Philbin, ‘signore’ della tv Usa - CorriereQ : Addio a Regis Philbin, ‘signore’ della tv Usa - serenel14278447 : RT @Adnkronos: Addio a Regis Philbin, 'signore' della tv Usa -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Regis

LEGGI ANCHE: E' morto Fred Willard, protagonista di "Beautiful" e "Modern Family" La scomparsa di Philbin è stata annunciata dalla famiglia a "People", senza fornire ulteriori dettagli sulle cause del ...Regis Philbin appears on his farewell episode of “Live! with Regis and Kelly”, in New York, Friday, Nov. 18, 2011. After more then 28 years, Philbin signed off U.S. morning television on Friday, long ...