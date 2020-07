Addio a John Saxon. Quando Cinecittà era la Hollywood sul Tevere (Di domenica 26 luglio 2020) Se ne va un altro volto del cinema italiano che fu, quello che sfornava centinaia di titoli l'anno sull'asse Hollywood-Cinecittà e che riempiva le sale. John Saxon, nome d'arte di Carmine D'Orrico nato a Brookly, New York, è scomparso ieri all'età di 83 anni. Volto iconico di tanti spaghetti western e poliziotteschi tra gli anni '70 e '80 si è spento per le complicazioni di una polmonite, a Murfreesboro, nel Tennessee (Usa). L'annuncio della morte è stato dato dalla terza moglie Gloria Martel, sposata nel 2008, all'edizione online di "The Hollywood Reporter". Tra i suoi film più noti anche "Tenebre" (1982) di Dario Argento, nel ruolo dell'agente dello scrittore protagonista, e quelli della serie horror "Nightmare", ma anche "Il cinico, ... Leggi su iltempo

