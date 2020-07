Addio a John Saxon, attore “cult” di 50 anni di film e telefilm (video) (Di domenica 26 luglio 2020) L’attore italo-americano John Saxon, nome d’arte di Carmine Orrico, protagonista tra Hollywood e Cinecittà, noto come protagonista di numerosi spaghetti western e poliziotteschi degli anni ’70 e ’80, è morto ieri, per le complicazioni di una polmonite, a Murfreesboro, nel Tennessee (Usa). Aveva 83 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla terza moglie Gloria Martel, sposata nel 2008, all’edizione online di “The Hollywood Reporter”. Tra i suoi film più noti anche “Tenebre” (1982) di Dario Argento, nel ruolo dell’agente dello scrittore protagonista, e quelli della serie horror “Nightmare”. Saxon ha recitato in molti film italiani, a ... Leggi su secoloditalia

