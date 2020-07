Abbonamento Netflix, arriva la funzione “Pausa” (Di domenica 26 luglio 2020) Molto presto si potrà mettere in pausa l‘Abbonamento Netflix. La piattaforma sta infatti testando una nuova funzione per sospendere l’Abbonamento per un tempo massimo di 10 mesi. Già nel mese di maggio, sono stati disattivati gli account inattivi da oltre un anno, per evitare che gli abbonati, paghino un servizio che non utilizzano. Adesso, per semplificare il processo, Netflix ha deciso di avviare il test per un opzione che permetta agli utenti di sospendere l’Abbonamento e riprenderlo quando si desidera, ovviamente entro un limite di tempo. Ecco come funziona. Come mettere in pausa l’Abbonamento Netflix In precedenza era possibile solo cancellare l’Abbonamento e riavviarlo quando lo si ... Leggi su quotidianpost

Netflix potrà essere messo in pausa in futuro. Ecco quanti mesi si potrà sospendere

