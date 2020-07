"Abbiamo steso un tappeto rosso per Meghan". Kate e William rispondono alle accuse contenute nella biografia dell'ex Duchessa (Di domenica 26 luglio 2020) “Abbiamo steso il tappeto rosso per Meghan”. Kate Middleton e il principe William hanno risposto alle affermazioni contenute nella biografia secondo cui la Duchessa e Harry si sentivano evitati dalla famiglia reale e utilizzati per ruoli secondari.Gli autori di “Finding Freedom” affermano che i rapporti tra Sussex e Cambridges sono diventati così amari a causa dell’atteggiamento di Kate, che avrebbe “snobbato” la cognata. Ma gli amici intimi di William e Kate si sono schierati in una strenua difesa, insistendo sul fatto che la coppia avesse “steso ... Leggi su huffingtonpost

