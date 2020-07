A incendiare la cattedrale di Nantes è stato il volontario della diocesi (Di domenica 26 luglio 2020) A una settimana dall'incendio nella cattedrale di Nantes, nell'ovest della Francia, il volontario ruandese della diocesi, che era stato fermato e poi rilasciato, ha confessato di aver provocato le ... Leggi su globalist

Ha confessato l'autore del rogo della cattedrale francese di Nantes del 18 luglio. Si tratta del volontario 39enne ruandese, a cui era affidato il compito di chiuderla. Sconosciuto il movente del gest ...