89enne si spoglia e si infila nudo nel letto della badante: tentata violenza sessuale (Di domenica 26 luglio 2020) Sembra uno scherzo, ma è successo per davvero. Una vicenda che ha creato a Fermo molta curiosità e imbarazzo. Una storia che ha dell’incredibile. Lui è un anziano, 89enne. Lei è la sua badante, di ben 40 anni più giovane. Accade quello che non ti aspetti perché alla fine arriva una pesante accusa, quella di tentata violenza sessuale. E a finire nei guai è proprio l’89enne. 89enne, la badante romena c’era anche di notte L’uomo è vedovo e da qualche tempo veniva aiutato da una badante romena che si prendeva cura di lui. Come si legge nelle cronache locali, la donna lavorava a tempo pieno nella sua abitazione, compresa la notte. A quanto risulta dal racconto ... Leggi su secoloditalia

Si spoglia e, piano piano, apre la porta della stanza occupata dalla donna che lo assiste. Quindi, si intrufola silenziosamente nella camera e si infila nel letto della donna. Che, svegliata ...

