Zidane | «Ramos trasmette passione ai nuovi arrivati» – VIDEO

Zinedine Zidane ha parlato del suo capitano Sergio Ramos: queste le parole del tecnico del Real Madrid – VIDEO Zinedine Zidane ha parlato di Sergio Ramos, suo capitano al Real Madrid. Queste le sue parole. «Nel calcio quello che conta è migliorarsi sempre. E con la rosa che ho a disposizione, se lo vorremo, miglioreremo ancora. Quando vedo la motivazione del nostro capitano, del nostro leader che traccia la strada tutto il resto vien da sé. È una conseguenza. Faccio l'esempio di Sergio Ramos perchè è il nostro capitano e a 35 anni ama il calcio, vuole vincere, ama quello che fa. La sua passione la trasmette ai nuovi che arrivano. È spettacolare».

