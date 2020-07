Zanardi, parla il medico che gli salvò la vita: Alex affronterà alti e bassi (Di sabato 25 luglio 2020) A esprimersi sulle condizioni del campione Alex Zanardi è Robusto Biagioni, il medico d’urgenza dell’elisoccorso che ha stabilizzato Zanardi immediatamente dopo l’incidente: “Non bisogna esagerare con l’ottimismo ma allo stesso tempo neppure cadere nel peggior pessimismo se Alex ha avuto un aggravamento ed è tornato in terapia intensiva”. Alex Zanardi è ricoverato da venerdì all’ospedale … L'articolo Zanardi, parla il medico che gli salvò la vita: Alex affronterà alti e bassi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

fanpage : #AlexZanardi, parla il medico che l'ha salvato: 'Troppo ottimismo prima, ma ora non disperiamo' - Corriere : Zanardi, parla il figlio Niccolò: «Papà ce la farà, ne sono sicuro. Io e la mamma gli parliamo» - infoitsport : Alex Zanardi, parla il medico: 'Affronta la fase ondulatoria, può durare a lungo'. Ecco cosa significa - lightmoon972 : RT @fanpage: #AlexZanardi, parla il medico che l'ha salvato: 'Troppo ottimismo prima, ma ora non disperiamo' - infoitsalute : Ansia per Zanardi: parla il medico che lo salvò dopo l'incidente -