Zanardi al San Raffaele: non sono previsti bollettini medici (Di sabato 25 luglio 2020) MILANO - Non sono previsti per oggi bollettini medici sulle condizioni di Alex Zanardi , trasferito ieri nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica dell'Ospedale San Raffaele di Milano. Lo fa ... Leggi su corrieredellosport

Agenzia_Ansa : #AlexZanardi trasferito al San Raffaele di #Milano. Il campione ricoverato in terapia intensiva . I medici: 'E'in c… - SkySportF1 : ULTIM’ORA ZANARDI ? Nota ospedale: ricoverato in terapia intensiva. L’equipe del San Raffaele sta effettuando gli a… - HuffPostItalia : Alex Zanardi in terapia intensiva al San Raffaele: 'Condizioni instabili' - Ansa_ER : Zanardi: San Raffaele, non sono previsti bollettini medici. Fino a ieri sera non è servita intubazione per il campi… - quotidianodirg : Zanardi instabile, in terapia intensiva al San Raffaele di Milano -