Xavi positivo al Coronavirus: le sue condizioni (Di sabato 25 luglio 2020) L’ex centrocampista del Barcellona Xavi Hernandez rivela di essere risultato positivo al Coronavirus. L’attuale allenatore spiega: “Sto bene, presto in campo”. Leggenda del calcio spagnolo (due europei e un mondiale) e del Barcellona (club con il quale ha vinto praticamente tutto), Xavi Hernandez è stato uno dei centrocampisti più forti della sua generazione, ma non solo. L’attuale tecnico dell’Al Sadd ha rivelato di essere risultato positivo al test del Coronavirus: qualche giorno fa il tampone, poi la risposta che lo sta costringendo alla quarantena. “Ma sto bene” ha ammesso Xavi, rivelando come presto tornerà nuovamente in campo a guidare la sua squadra appena le sue condizioni di ... Leggi su bloglive

ETGazzetta : #coronavirus #Xavi positivo: “Sto bene, presto tornerò ad allenare” - CalcioPillole : #Xavi positivo al #COVID19. Lo ha annunciato lo stesso tecnico dell’#AlSadd con un post su Instagram, spiegando co… - calciomercatoit : ??#Xavi positivo al #Coronavirus: 'Rimarrò in isolamento. Ci vediamo presto' - Pall_Gonfiato : #Coronavirus: l'ex #Barcellona #Xavi annuncia la sua positività al #Covid19 - CorSport : #Xavi positivo al #Coronavirus: l'annuncio sui social ?? -