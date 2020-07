Xavi, l’annuncio social: “Sono positivo al Coronavirus” (Di sabato 25 luglio 2020) Anche Xavi deve fare i conti con il coronavirus. L'allenatore dell'Al-Sadd ha pubblicamento affermato di essere stato trovato positivo al test per il Covid-19 e di non poter quindi stare con la sua squadra in questi giorni.L'annuncio è arrivato dal diretto interessato che su Instagram ha spiegato come sono andate le cose e le sue condizioni in questo momento.Xavi: "positivo al Covid-19""Qualche giorno fa, seguendo il protocollo, sono risultato positivo nell'ultimo test per il Covid-19", ha esordito Xavi nel suo messaggio sul noto social network. "Fortunatamente mi sento bene, ma rimarrò isolato fino a quando non mi sarà tutto chiaro relativamente al contagio e alle mie condizioni. Quando i servizi sanitari me lo permetteranno tornerò a ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Xavi l’annuncio Calciomercato, Juventus e Inter su Arthur: la scelta del giocatore – Ultime CM.IT CalcioMercato.it