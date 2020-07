Xavi comunica: "Sono risultato positivo al Coronavirus. Fortunatamente sto bene, ma rimarrò isolato" (Di sabato 25 luglio 2020) L'ex Barcellona e attuale allenatore dell'Al Saad, Xavi, ha voluto comunicare tramite i suoi profili social di esser risultato positivo al Coronavirus. Dopo una lotta punto a punto con il Real Madrid, il Barcellona ha ceduto ai Blancos lo scettro di campioni di Spagna. Considerando, poi, anche l'eliminazione prematura dalla Copa del Rey, si comprendono i motivi per cui la dirigenza blaugrana è intenzionata a salutare il subentrante Quique Setien alla fine della stagione. Il sostituto, già da... Leggi su 90min

Ultime Notizie dalla rete : Xavi comunica

90min

L'ex Barcellona e attuale allenatore dell'Al Saad, Xavi, ha voluto com ...Xavi Hernandez positivo al coronavirus. L’ex stella del Barcellona, 40 anni, oggi allenatore dell’Al Sadd in Qatar, l’ha comunicato sul suo profilo Instagram. “Sto bene e non ho sintomi particolari, m ...