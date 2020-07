Werner Herzog: il nuovo documentario Fireball sarà distribuito da Apple (Di sabato 25 luglio 2020) Werner Herzog ha realizzato un nuovo documentario intitolato Fireball e la distribuzione avverrà grazie ad Apple. Il nuovo documentario diretto dal regista Werner Herzog intitolato Fireball sarà distribuito grazie alla piattaforma di streaming Apple TV+. Il progetto rappresenta la terza collaborazione tra il filmmaker e lo scienziato Clive Oppenheimer, un esperto in vulcani che ha aiutato a realizzare Encounters at the End of the World e Dentro l'inferno. Il film Fireball esplorerà il modo in cui le stelle cadenti, i meteoriti e altri fenomeni sulla Terra hanno contribuito a delineare la mitologia umana e concentrare la nostra ... Leggi su movieplayer

