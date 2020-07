Welfare, meno fondi al Sud: mancano 9 miliardi di euro all?anno (Di sabato 25 luglio 2020) Il sonno della Bella Addormentata dura cento anni. Per i Lep, i livelli essenziali delle prestazioni, potrebbe andare meglio che nella favola. Sembra infatti sbloccarsi il percorso per definire... Leggi su ilmattino

La Regione a sostegno delle famiglie meno abbienti. L’Assessore Gallo: «Fondamentale offrire un aiuto concreto alle fasce sociali più deboli» Garantire un sostegno alle famiglie meno abbienti nella de ...

Coldiretti Maltempo in Lombardia, grandine mitraglia uva in Valtellina Cremona: mais spianato

Il maltempo flagella di nuovo la Lombardia con trombe d’aria, nubifragi e grandine che in queste ore si stanno abbattendo su diverse zone della regione provocando allagamenti e criticità nelle campagn ...

