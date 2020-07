Wanda Nara stuzzicata sui social, la sua risposta è… bollente: “lo faccio ogni notte, perché non provi?” [FOTO] (Di sabato 25 luglio 2020) Wanda Nara è abituata a ricevere critiche e invettive sui social, per questo motivo spesso ha deciso di bloccare i commenti ai propri post, per evitare di leggere cattiverie e insulti. Emilio Andreoli/Getty ImagesQuesta volta però l’argentina ha deciso di fare uno strappo alla ‘sua’ regola, rispondendo per le rime a uno dei tanti hater, intervenuto sotto una sua FOTO per lasciarle un commento offensivo. “Chi avrebbe mai detto che saresti arrivata dove sei ora” le parole del suo follower, legate ad un video hot che la moglie di Icardi avrebbe girato prima di legarsi al suo primo marito Maxi Lopez. Wanda non ha resistito e ha replicato con un bel carico di ironia: “lo faccio ogni notte, perché ... Leggi su sportfair

