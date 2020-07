Voglio Zlatan Ibrahimovic: ora Pioli parla da leader, il messaggio (chiarissimo) al Milan (Di sabato 25 luglio 2020) Adesso Stefano Pioli parla non solo da mister, ma da leader. Si è preso, o ripreso, il Milan. Ha scacciato l'arrivo di Ralf Rangnick. Poche ore fa il convincente 1-1 con l'Atalanta, dopo la scoppola (cinque reti a zero) che prese all'andata. E a fine partita l'allenatore ha parlato chiaro: vuole Zalatan Ibrahimovic, lo svedese serve a questo Milan. "L'apporto che ha dato alla crescita della squadra è evidente. Mi auguro di poter lavorare ancora con lui, ma ci sono tante cose da valutare. Sicuramente lui è ancora importante e trainante, ne sono convinto. Credo che ancora lui e la società non si siano parlati, anche perché non c'erano ancora certezze su chi sarebbe stato l'allenatore del futuro", ha commentato sornione e ... Leggi su liberoquotidiano

