Vittorio Sgarbi replica al virologo Guido Silvestri: «Gli rispondo nudo, come la verità» (Di sabato 25 luglio 2020) «rispondo a Guido Silvestri con le sue parole, e rispondo nudo. Non devo nascondere niente, la verità è nuda». Non si accenna a placare lo scontro a distanza tra Vittorio Sgarbi e il virologo Guido Silvestri. L’ultima puntata di questa telenovela arriva dal parlamentare, che ha postato un video su Facebook in cui, nudo, replica al post, pubblicato sempre su Facebook, di Silvestri, in cui il virologo ha rifiutato di parlare di Covid al convegno al Senato, spiegando che a tale convegno partecipano ‘soggetti che hanno propagandato nozioni pseudo-scientifiche‘. Dopo questo suo ‘no’, ... Leggi su giornalettismo

