Virus, senza mascherine al chiuso: a Salerno prime 3 multe da mille euro dopo l'ordinanza De Luca (Di sabato 25 luglio 2020) Il mancato utilizzo della mascherina al chiuso costa molto caro in Campania dove stanno fioccando le multe. Le prime tre da mille euro sono state elevate a Salerno, questa mattina, in tre... Leggi su ilmessaggero

