Virus, nuovi contagi ancora in crescita, 274, ieri 252,. Cinque le vittime (Di sabato 25 luglio 2020) il bollettino di oggi, sabato 25 luglio 2020: i nuovi positivi in Italia al sono 274, ieri erano 252,, mentre i morti sono 5. Per il secondo giorno consecutivo non si registra nessun decesso in ... Leggi su leggo

radiolombardia : Virus, 79 nuovi casi e nessun decesso - - Roberto16111962 : @MediasetTgcom24 Quanti dei nuovi contagiati sono in gravi condizioni e ricoverati? Questo dice dire , non solo i n… - infinity_dream7 : RT @maldinapoli: Il Cotugno, reparto Covid è di nuovo pieno. Tre intubati. Il più anziano ha 29 anni. Nuovi positivi in provincia di Napoli… - mrosamalisan : RT @maldinapoli: Il Cotugno, reparto Covid è di nuovo pieno. Tre intubati. Il più anziano ha 29 anni. Nuovi positivi in provincia di Napoli… - FranceskoNew : RT @bicidiario: Germania alle prese con aumento dei nuovi casi. quando arrivera' (non c'e' alcun blocco delle importazioni virus da area sh… -

Ultime Notizie dalla rete : Virus nuovi Virus, 6 nuovi casi in Sardegna in tre giorni. Nieddu: "Arrivati da fuori" L'Unione Sarda Coronavirus: altri casi di contagio a Salerno nessuno a Pellezzano

I nuovi casi vanno ad aggiungersi agli 8 di ieri, sei a Salerno città, uno ad Agropoli ed uno a Pisciotta. Con questi due nuovi casi quelli totali nelle ultime settimane a Salerno salgono a 35.

Coronavirus, 2 nuovi casi a Parma; aumentano i positivi in Regione: sono 63

2 nuovi casi a Parma; aumentano i positivi in Regione: sono 63 Covid-19, ancora 55 casi in Emilia Romagna: 15 contagi in un focolaio del bolognese ...

I nuovi casi vanno ad aggiungersi agli 8 di ieri, sei a Salerno città, uno ad Agropoli ed uno a Pisciotta. Con questi due nuovi casi quelli totali nelle ultime settimane a Salerno salgono a 35.2 nuovi casi a Parma; aumentano i positivi in Regione: sono 63 Covid-19, ancora 55 casi in Emilia Romagna: 15 contagi in un focolaio del bolognese ...