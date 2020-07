Vincite al gratta e vinci e spacconate tra amici: così i carabinieri di Piacenza tentano di difendersi (Di sabato 25 luglio 2020) I carabinieri della Levante di Piacenza respingono le accuse e tentano di difendersi con alibi improbabili come vincite ai gratta e vinci. A parte l’appuntato Giuseppe Montella che, pur essendo colui attorno a cui tutto ruota, tutti gli altri carabinieri della caserma Levante di Piacenza, sembravano chiaramente sconvolti al momento dell’arresto da parte dei finanzieri. … L'articolo vincite al gratta e vinci e spacconate tra amici: così i carabinieri di Piacenza tentano di difendersi proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Ultime Notizie dalla rete : Vincite gratta Gratta e Vinci, arriva “New Turista per 10 anni” con una rendita da 2.000 euro al mese e bonus da 60mila euro La Repubblica Carabinieri di Piacenza, il pusher parla di Montella: «Diceva di avere tutti sotto»

ROMA – Il pusher marocchino che passava le informazioni ai carabinieri di Piacenza, descriveva così Giuseppe Montella, il leader del gruppo, conosciuto molti anni prima perché faceva il preparatore at ...

Ragazzo di 21 anni trovato morto in hotel a Pescara: era coperto di sangue, in caserma l'amico romano

Un ragazzo di 21 anni Alessandro Di Nino, nato a Ortona ma residente a Pescara è morto questa mattina in ospedale, nel reparto rianimazione di Pescara, dopo essere stato trovato in una pozza di sangue ...

