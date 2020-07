Vince 22 milioni alla lotteria e mantiene una promessa fatta 28 anni fa (Di sabato 25 luglio 2020) Dopo aver vinto il primo premio alla lotteria un uomo del Wisconsin ha rispettato un patto e condiviso il premio con un’altra persona. “Amico, mi stai prendendo in giro?”. È questa la frase che Thomas Cook ha ricevuto dopo aver telefonato al suo vecchio amico Joseph Feeney. Cook, originario del Wisconsin, aveva da poco tempo scoperto di aver vinto alla lotteria il primo premio da 22 milioni di dollari (poco meno di 19 milioni di euro). Il gioco si chiama Powerball, e Cook aveva comprato un biglietto il 10 giugno scorso nella città di Menomonie. Joseph Feeney, detto Joe, ex pompiere in pensione e ora appassionato di pesca, non si aspettava quella telefonata. Da quasi trent’anni lui e Cook giocano regolarmente ... Leggi su bloglive

carminezannella : Chi trova un amico trova un tesoro: vince 22 milioni di dollari alla lotteria e li divide con l'amico - 053_Vince : Questi milioni il bastardo se li é giocati in lussi e feste mondane? - Augusto18377905 : @gladiatoremassi Chi indovina vince 49 milioni! - 053_Vince : RT @Daviderel4: @carlakak Dallo scorso anno è indagato per violazione della Legge fallimentare e un ammanco da 800mila euro nella gestione… - salerno_vince : RT @janavel7: #CamiciLombardia. Il cognato nulla sapeva dei camici venduti alla Regione.. Fontana nulla sapeva del cognato. Salvini nulla… -