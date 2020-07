Video Porno Proiettato in Piazza sul Maxi-Schermo di Bologna, Anziana Chiama Carabinieri: Giovane nei Guai (Di sabato 25 luglio 2020) Ha approfittato del mega-Schermo presente in Piazza Maggiore per mostrare un Video hard attraverso un proiettore privato durante la notte, una signora ha Chiamato i Carabinieri. Un Giovane italiano di 24 anni ha Proiettato sul mega-Schermo senza permesso un Video Porno in Piazza Maggiore a Bologna. Avendo ammesso le sue responsabilità ora dovrà rispondere alle accuse di atti contrari alla pubblica decenza. A quanto è emerso nella scorsa notte ha collegato ad un proiettore privato il suo pc portatile per trasmettere un film hard da guardare assieme agli amici, mostrandolo sul telone presente per la sedicesima edizione dell’iniziativa “Cinema Sotto ... Leggi su youreduaction

E’ quanto accaduto questa notte quando, intorno alle 2, un cittadino ha chiamato i carabinieri per segnalare che, sul grande telone bianco che viene usato per la rassegna “Cinema sotto le stelle”, non ...

