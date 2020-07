VIDEO | ‘Il Libro Incartato’, verso le ultime frontiere del mondo con Toni Bruno (Di sabato 25 luglio 2020) ROMA – Quell’inchiostro ferrogallico ‘Pelikan 4001’ dei primi del Novecento utilizzato da Toni Bruno nel suo ‘libro incartato‘ ci porta dritti in un’epoca in cui i pionieri erano eroi contemporanei. È il 22 agosto del 1897, in un alternarsi di vicende tra terra ferma e mare, una nave salpa dal Belgio direzione Antartide, passando per il Golfo di Guascogna e Rio de Janeiro. A bordo un equipaggio di diverse nazionalita’, un capitano e un medico sono al lavoro per una spedizione scientifica ‘alla conquista dell’ultima frontiera del mondo’.Nessuno immagina la prova estrema a cui saranno sottoposti: rimarranno a lungo bloccati tra i ghiacci della penisola antartica e tra loro c’e’ un marinaio dal destino insolito. Leggi su dire

