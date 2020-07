Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2020 ore 11:30 (Di sabato 25 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 25 LUGLIO 2020 ORE 11.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SULL’AURELIA: CODE PER INCIDENTE TRA RACCORDO E MALAGROTTA IN DIREZIONE LADISPOLI SULL’A24 Roma – TERAMO: TRAFFICO RALLENTATO PER LAVORI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE CI SONO CODE TRA RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA SUL LITORANEA RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E TOR VAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA SR 207 NETTUNENSE: CODE A TRATTI TRA CECCHINA E PAVONA NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASSIA CODE ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO ANCHE QUI NEI DUE SENSI DA ... Leggi su romadailynews

