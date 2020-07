Vestito per uccidere: il cult di Brian De Palma fra Psycho e il postmoderno (Di sabato 25 luglio 2020) In Vestito per uccidere, Brian De Palma rende omaggio ad Alfred Hitchcock in un memorabile thriller che anticipa il gusto postmoderno del cinema degli anni Ottanta. Nell'ambito del cinema americano, il 1980 costituisce un autentico anno di svolta per l'evoluzione del thriller e dell'horror. A febbraio escono negli Stati Uniti due film per certi versi speculari l'uno all'altro, le cui rispettive cornici urbane - Los Angeles e New York - assumono un valore preminente: American Gigolò di Paul Schrader e Cruising di William Friedkin. Il filone dello slasher, consacrato due anni prima da Halloween, viene rilanciato da Venerdì 13, a sua volta capostipite di un redditizio franchise; nel frattempo, Stanley Kubrick riscrive le coordinate del genere horror con il capolavoro Shining. E un paio di ... Leggi su movieplayer

Vestito per uccidere: il cult di Brian De Palma fra Psycho e il postmoderno

La fascinazione di Brian De Palma per il thriller, del resto, risaliva agli inizi del decennio precedente e ai primi successi del regista: Le due sorelle (1972), opera ispirata al cinema di Alfred Hit ...

