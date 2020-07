Veronica Panarello, 6 anni dopo l’omicidio del figlio Loris: ecco com’è diventata e cosa fa (Foto) (Di sabato 25 luglio 2020) Tutte le sue Foto di oggi a fine articolo. Veronica Panarello esce tutti i giorni dal carcere: “Si sta costruendo un futuro”, la notizia è stata riportata dal sito piùdonna.it. ecco cosa fa la mamma killer, Studia per diventare operatrice sociale e si sta impegnando molto, ogni giorno esce dalla cella per qualche ora per frequentare il corso. È la vita da detenuta di mamma Veronica Panarello, 31 anni, reclusa nel carcere Lorusso e Cotugno di Torino, dove è stata trasferita proprio perché – come scrive Giallo – potesse ‘studiare’ da operatrice. La mamma del piccolo Lorys oggi si starebbe impegnando a fondo per costruire le basi di una vita professionale autonoma quando ... Leggi su howtodofor

Le ha procurato la morte colpendola fracassandole il cranio: per Giuseppe Panascia, unico imputato per l'uccisione della moglie Maria Zarba 66 anni avvenuta l'11 ottobre del 2018 a Ragusa la Procura h ...

