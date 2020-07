Vero Amore, ricordate Nunzia? Eccola oggi diversissima dopo anni (Di sabato 25 luglio 2020) Nota per la sua partecipazione a Vero Amore nel 2005, che fine ha fatto Nunzia Sammarco? Ecco come è diventata! Nunzia Sammarco a Vero Amore Nata a Napoli in 9 giugno 1984, Nunzia Sammarco è diventata nota grazie alla sua partecipazione nel 2005 a Vero Amore, assieme all’ora fidanzato Igor Cetrangolo. Alla fine del percorso … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Nata a Napoli in 9 giugno 1984, Nunzia Sammarco è diventata nota grazie alla sua partecipazione nel 2005 a Vero Amore, assieme all’ora fidanzato Igor Cetrangolo. Alla fine del percorso i due si sono l ...

Eros Ramazzotti e il flirt con Veronica Montali: «Abbracci una persona e ti ritrovi fidanzato il giorno dopo»

Tra Eros Ramazzotti e Veronica Montali nessun flirt. Negli ultimi giorni si era diffusa la notizia di una liaison fra il cantante e l’ex di “Amici” e lo stesso Ramazzotti è intervenuto per smentire l' ...

