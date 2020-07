"Vergognatevi, a cosa vi siete ridotti?". Il gossip la fa sbroccare: la furia cieca di Tina Cipollari (Di sabato 25 luglio 2020) Occhio, Tina Cipollari sbrocca. La mattatrice di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5, è finita al centro del gossip, rilanciato dal settimanale Di PIù Tv, secondo il quale sarebbe in crisi con il compagno Vincenzo Ferrara. Voce che la ha mandata su tutte le furie. La risposta, durissima, è piovuta in una story su Instagram, in cui smentisce in modo netto il presunto ritorno di fiamma con Kikò Nalli, suo ex marito: "Queste fake news illudono e destabilizzano solamente i miei ragazzi. Vergognatevi!", tuona Tina Cipollari. E ancora, nel lungo sfogo aggiunge: "Non è bello che si scrivano queste sciocchezze pur di vendere qualche copia in più di un settimanale da cui mi dissocio totalmente". Parole pesantissime e ... Leggi su liberoquotidiano

