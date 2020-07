Veretout sempre più vicino al Napoli: la differenza tra l'offerta degli azzurri e la richiesta della Roma è sottile (Di sabato 25 luglio 2020) Possibile trasferimento al Napoli per Jordan Veretout in vista della prossima stagione. A riportare la notizia è il quotidiano Il Mattino secondo cui la trattativa tra gli azzurri e la Roma per il centrocampista francese si è infiammata nelle ultime ore e potrebbe andare in porto in breve tempo. Oggetto del desiderio del Napoli già nella scorsa stagione, gli azzurri a distanza di un anno circa sono tornati a farsi sotto per il centrocampista francese per cercare di portarlo finalmente in... Leggi su 90min

Valerio67313912 : @VincenzoPecchi1 Speriamo.. Me lo auguro sempre di più.. Se per tenere lui perche e romano il nuovo totti(ho sentit… - GiuseppeStef96 : @Maracante Ho sempre pensato che il non acquisto di Veretout lo scorso anno sia stato un grande errore. Ha 10 polmoni e al Napoli serviva. - sscnapolination : ????17/05/2020 ??Arrivano sempre più conferme Il #Napoli non molla #Veretout Il centrocampista francese sostituirebb… - patrizi00536975 : il mercato del NAPOLI ? OSIMHEN - BOGA - VERETOUT - ed un esterno sinistro basso se GHOULAM non offre garanzie psic… - CURVASUDROMA191 : RT @Sardanapalooo: L’assenza di #Veretout è sempre devastante. Non può giocarle tutte, ovviamente, sul mercato per la prossima stagione bis… -