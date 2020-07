Vendere case senza agibilità: le conseguenze (Di sabato 25 luglio 2020) Vendere una casa senza agibilità è possibile ed è frequente soprattutto nei centri storici, in cui alcune case sono antiche, senza gli infissi necessari e in condizioni un po’ precarie. L’importante è che l’acquirente sia consapevole di tutto ciò, o altrimenti ha il diritto di ottenere una risoluzione del contratto e un risarcimento delle spese. Vediamo meglio come devono comportarsi in questi casi il notaio, l’acquirente e il venditore. Vendita di case senza agibilità: il compito del venditore Chi vende una casa senza certificato di agibilità può farlo perché questo è necessario solo per l’utilizzo del bene e non per la sua compravendita. Tuttavia, dato che la casa in ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Vendere case senza agibilità: le conseguenze - _74Nicea_ : @marodue @DgSilvia @OsservaMy E il padre? Che ha detto che per comprargli la villa ha dovuto vendere due case e la… - olivati_case : RT @olivati: Bergamo Proposta d'acquisto accettata! Andiamo avanti #immobiliaresemper - Salvo66700666 : No, ha sole delle azioni in diverse case farmaceutiche che dovrebbero fare e vendere il vaccino - Sakurauchi_Hime : RT @beppe71292663: @Adnkronos Rimangono conflitti di interessi troppo grandi e palesi con case farmaceutiche, @RobertoBurioni non sarà mai… -

Ultime Notizie dalla rete : Vendere case Smarthome vende casa a 99 euro al mese - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE Tesla non vede la crisi, numeri e ricavi da record

la casa statunitense ha prodotto 82.272 auto (di cui 6.326 Model S e X e 75.946 tra Model 3 e Y) e ne ha consegnate 90.891 (10.614 Model S e X e 80.277 Model 3 e Y). Alla vendita di auto ...

CASA: ABRUZZO APRE ANNO CON OSCILLAZIONI,

L'AQUILA - Le oscillazioni relative ai prezzi delle locazioni e delle compravendite immobiliari in Abruzzo nel primo semestre dell’anno sono a segno negativo e sembrano risentire degli effetti dell’em ...

la casa statunitense ha prodotto 82.272 auto (di cui 6.326 Model S e X e 75.946 tra Model 3 e Y) e ne ha consegnate 90.891 (10.614 Model S e X e 80.277 Model 3 e Y). Alla vendita di auto ...L'AQUILA - Le oscillazioni relative ai prezzi delle locazioni e delle compravendite immobiliari in Abruzzo nel primo semestre dell’anno sono a segno negativo e sembrano risentire degli effetti dell’em ...