Vanessa Morgan è incinta, l’annuncio a pochi giorni dal ritorno sul set di Riverdale: cosa ne sarà della sua Toni Topaz? (Di sabato 25 luglio 2020) Vanessa Morgan è incinta. Poche ore fa sul suo profilo Instagram la bella attrice che nella serie presta il suo volto a Toni Topaz, ha dato la lieta novella ai suoi fan convinta che prima o poi avrebbero avuto modo di vederla in giro con il pancione. Prima che qualcuno pubblicasse la sua foto annunciando la gravidanza, ha voluto farlo lei per amore verso i fan anche se, ci tiene a precisare, vuole vivere questo momento intimo con il massimo della privacy. Questo cosa significa per la sua vita e per il suo personaggio in Riverdale?Al momento non lo sappiamo ancora ma quello che è certo è che Vanessa Morgan è al suo terzo mese di gravidanza/quarto e il suo bambino nascerà a gennaio, come ... Leggi su optimagazine

sobersizzler : Vanessa Morgan incinta, sono felicissima perché io adoro quella ragazza - mvvnligvt : RT @_valslife: VANESSA MORGAN È INCINTA ?????? - Ilooktheorizayn : RT @_valslife: VANESSA MORGAN È INCINTA ?????? - StoesselRealB : No scusate non ho capito il gioco... VANESSA MORGAN È INCINTA? COME SCUSA? - spezzilecostole : NO RAGA VANESSA MORGAN È INCINTA STO PIANGENDO TUTTE LE MADONNE #circozzi -

Ultime Notizie dalla rete : Vanessa Morgan Vanessa Morgan contro Riverdale: “Sono l’unica regular nera e la meno pagata” Sky Tg24 Riverdale, si potranno girare scene di sesso? Ecco cosa ha detto l'autore

Ha postato quindi un disegno delle due ragazze, chiamando in causa direttamente le due attrici, Madelaine Petsch e Vanessa Morgan, e gli autori di Riverdale: "Per favore, assicurateci che questo ...

La mia babysitter è un vampiro (FILM TV) 2010

è un film di genere Avventura, Commedia, Fantastico, Horror del 2010 diretto da Bruce McDonald con Matthew Knight e Vanessa Morgan. Durata: 85 min. Paese di produzione: Canada.

