Valencia, il nuovo allenatore sarà Javi Gracia (Di sabato 25 luglio 2020) Sarà Javi Gracia il nuovo allenatore del Valencia. Secondo quanto riportato da As, il tecnico firmerà il contratto con il club spagnolo nelle prossime ore. La notizia non sorprende, dal momento che il nome di Gracia circolava già da diversi giorni, ma bisognava aspettare l’ok delle proprietà per concludere la trattativa. L’ex allenatore del Malaga avrebbe dunque avuto la meglio sui concorrenti Bordalas e Baraja. Leggi su sportface

Valencia, Peter Lim ha scelto il nuovo allenatore: nel week-end sarà annunciato Javi Gracia

E’ terminata l’esperienza di Frank de Boer sulla panchina dell’Atlanta United. L’allenatore olandese ex Inter lascia così la squadra che gioca in MLS, accordo raggiunto e siglato con il club per la se ...

Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: tre nuove squadre su Pau Lopez

CALCIOMERCATO ROMA ESCLUSIVO FUTURO PAU LOPEZ – Non è stata una prima annata proprio positiva per il portiere arrivato la scorsa estate per 23,5 milioni di euro dal Betis Siviglia. Sullo spagnolo nell ...

