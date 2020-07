Ustica e Bologna: due stragi e la pista palestinese (Di sabato 25 luglio 2020) Solo 36 giorni dividono gli attentati più sanguinosi della nostra storia. il dubbio è che abbiano la stessa matrice. Come potrebbero rivelare una serie di cablogrammi che quarant'anni dopo restano coperti dal segreto di stato. Soltanto 36 giorni separano gli 81 morti del Dc9 di Ustica, scomparso nel Tirreno il 27 giugno 1980, e le 85 vittime della stazione di Bologna, spazzate via da una carica di esplosivo il 2 agosto. Anche l'inquietante vicinanza tra due le stragi di 40 anni fa, le peggiori nella storia della Repubblica, dà forza a un dubbio. Il dubbio è avvolto in carte ormai ingiallite, che un maledetto segreto continua a rendere inaccessibili. Il dubbio, però, cresce: e se le due stragi avessero la stessa matrice, quella del terrorismo palestinese?Fin qui, la ... Leggi su panorama

