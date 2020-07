Usa il suo sangue mestruale per curare il viso e dipingere: “Fatelo tutte, porta benefici” (Di sabato 25 luglio 2020) Sta facendo molto discutere il trattamento cutaneo propagandato da una donna sui suoi canali social. Mary Miranda, 36 anni, di Chicago, afferma infatti di utilizzare il suo ciclo mestruale per i trattamenti per il viso perchè questa soluzione lascerebbe la pelle “morbida e luminosa”. Un risultato talmente positivo da spingere la 36enne a dire alle … L'articolo Usa il suo sangue mestruale per curare il viso e dipingere: “Fatelo tutte, porta benefici” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

