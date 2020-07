Usa: cittadino di Singapore ammette, spiavo per la Cina (Di sabato 25 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 25 LUG - Un cittadino di Singapore si è dichiarato colpevole negli Stati Uniti di lavorare come agente segreto per conto della Cina: secondo quanto riporta la Bbc, funzionari ... Leggi su corrieredellosport

iconanews : Usa: cittadino di Singapore ammette, spiavo per la Cina - ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse 25.7.2020 To: USA PRESIDENT MR. D.J. TRUMP–FROM: R. PAU–ITALIAN TRADE.UNIONS MINISTER (PERSON AND MINIS… - VittorioFerram1 : RT @gabrillasarti2: I TG di regime, @MediasetTgcom24 @SkyTG24 @RaiNews il silenzio sul Marcucci e Zingaretti, Fontana a oltranza ! Perché… - tiz2060 : RT @gabrillasarti2: I TG di regime, @MediasetTgcom24 @SkyTG24 @RaiNews il silenzio sul Marcucci e Zingaretti, Fontana a oltranza ! Perché… - soteros1 : RT @gabrillasarti2: I TG di regime, @MediasetTgcom24 @SkyTG24 @RaiNews il silenzio sul Marcucci e Zingaretti, Fontana a oltranza ! Perché… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa cittadino Usa: cittadino di Singapore ammette, spiavo per la Cina - Nord America ANSA Nuova Europa Usa: cittadino di Singapore ammette, spiavo per la Cina

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Un cittadino di Singapore si è dichiarato colpevole negli Stati Uniti di lavorare come agente segreto per conto della Cina: secondo quanto riporta la Bbc, funzionari statuniten ...

Il Covid -19 non rallenta la corsa: dagli Usa all'Europa è allarme globale

I contagi di coronavirus nel mondo continuano ad aumentare a ritmo sostenuto: l'Oms ha registrato un nuovo record nell'incremento giornaliero di casi a livello globale. Sono stati 284.196 nelle ultime ...

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Un cittadino di Singapore si è dichiarato colpevole negli Stati Uniti di lavorare come agente segreto per conto della Cina: secondo quanto riporta la Bbc, funzionari statuniten ...I contagi di coronavirus nel mondo continuano ad aumentare a ritmo sostenuto: l'Oms ha registrato un nuovo record nell'incremento giornaliero di casi a livello globale. Sono stati 284.196 nelle ultime ...