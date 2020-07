‘Uomini e Donne’, Tina Cipollari smentisce seccamente gli ultimi gossip relativi alla sua vita sentimentale e pubblica sui social un messaggio al vetriolo! (Di sabato 25 luglio 2020) Il gossip recente che ha visto protagonista la fine della relazione tra Tina Cipollari e il suo compagno, il ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara, ha scombussolato più di qualche animo e ha agitato in particolar modo l’opinionista e braccio destro di Maria De Filippi. Tina infatti, una volta preso atto della notizia che è circolata in poche ore, quella della presunta rottura tra i due, di cui sarebbe stata causa scatenante il suo ex marito Kikò Nalli, ha voluto dire la sua, ovviamente con la solita grinta che l’ha da sempre contraddistinta nel mondo del piccolo schermo. L’opinionista storica di Uomini e Donne, non le ha mandate di certo a dire e non si è limitata ad una semplice smentita ma è intervenuta con un durissimo sfogo rivolto alla ... Leggi su isaechia

