Uomini e Donne, Giovanna Abate replica all’attacco di Giulio Raselli: ‘Si è screditato da solo’ (Di sabato 25 luglio 2020) Giulio Raselli aveva attaccato pesantemente Giovanna Abate e Sammy Hassan. Ecco che cosa ha risposto Giovanna a quelle parole Uomini e Donne: l’attacco di Giulio Raselli a Giovanna e Sammy L’anno scorso abbiamo visto a Uomini e Donne il percorso da tronista di Giulio Raselli. Lui aveva prima corteggiato Giulia Cavaglia, poi aveva partecipato come tentatore a Temptation Island. Nel percorso da tronista si è legato particolarmente a due ragazze: Giovanna Abate e Giulia D’Urso. Alla fine Giulio ha ammesso di essersi innamorato di Giulia e adesso stanno vivendo la loro relazione da ... Leggi su kontrokultura

meb : Le parole di Alexandra Ocasio Cortez dovrebbero far riflettere tutti. Donne e uomini, tutti. Basta con l’odio verba… - ItaliaViva : #LoveIsNotTourism Il nostro impegno per dare a tante donne e tanti uomini, che vivono in paesi extra Schengen o fuo… - matteosalvinimi : Massima solidarietà alle donne e agli uomini in divisa, dimenticati da un governo che mette in pericolo l’Italia. (2/2) - bonfigliolimas2 : @Annalagavo Tra poco le donne distanzieranno gli uomini di tanti punti, vedrai. Sono sempre più brave... Ciao ?????????? - ramone2263 : RT @giudiiiiiiiii: @unospritzgrazie @valeriafedeli In realtà c’erano anche uomini ed erano allo stadio .. non riesco a capire perchè ha vol… -