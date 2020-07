Ungheria, licenziato direttore sito anti-Orban: in 70 tra giornalisti e staff si dimettono. Proteste per la libertà di stampa (Di sabato 25 luglio 2020) Sono scesi in migliaia in piazza per protestare per la libertà di stampa in Ungheria dopo il licenziamento Szabolcs Dull, direttore del principale sito ungherese di notizie Index, molto critico nei confronti del governo di Viktor Orban. “La nostra storia è finita”, ha detto Dull, cacciato dopo avere denunciato un mese fa che l’indipendenza del giornale era a rischio. La decisione dell’editore ha scatenato la reazione della redazione, dove oltre 70 giornalisti e membri dello staff della testata si sono dimessi in massa, accusando il governo di Viktor Orban di avere lanciato un tentativo di distruggere o imbrigliare il giornale. Decine di migliaia di dimostranti hanno organizzato una marcia di ... Leggi su ilfattoquotidiano

