Una Vita, anticipazioni: Genoveva uccide l’amica Marlene per evitare che si sappia dell’omosessualità del marito (Di sabato 25 luglio 2020) L'omicidio di Marlene - Una Vita Primo omicidio in arrivo per Genoveva Salmeron (Clara Garrido), la nuova dark lady di Una Vita. Per avere il neo marito Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz) al suo fianco nella battaglia che intende portare avanti contro gli abitanti di Acacias per vendicare la morte di Samuel (Juan Gareda), la donna si macchierà infatti dell’assassinio della sua migliore amica Marlene (Elisabet Altube) col fine di eVitare che quest’ultima renda pubbliche alcune foto dove sarà chiaro che il Bryce Senior è omosessuale. Ecco le anticipazioni dal 27 luglio al 1° agosto 2020. Una Vita: puntata lunedì 27 luglio 2020 (replica) Bellita e José dovranno anticipare la partenza per ... Leggi su davidemaggio

matteosalvinimi : Domani vita vera tra Toscana, Emilia e Marche! Vi aspetto dalle 9.15 a Prato, poi alle 11.15 a Montemurlo (Prato),… - matteosalvinimi : Oggi con nonna Rosa, 90 anni, lampedusana da una vita. 'I clandestini devono andare via. Basta, siamo stanchi. Acco… - MonicaCirinna : Orrore e violenza contro una transessuale. Grazie a @TgrLombardia che corregge ingiustizia linguistica che avevo de… - natysettantuno : RT @Occe64: #FuoriAtlanticoTour 'Per dirle che io l'amo Dovrei spiegar perché Fantasmi e luci del passato Ritornano da me' L'immersione ne… - AleCat_91 : ad inizio campionato ho detto che #Biraghi all'#Inter poteva fare bene e avere una crescita personale apprezzabile… -