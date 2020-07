UNA VITA, anticipazioni di sabato 25 (prima serata Rete 4) e martedì 28 luglio (Di sabato 25 luglio 2020) anticipazioni puntata 1012 e 1013 di Una VITA di sabato 25 e martedì 28 luglio 2020:Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Linda smaschera Dirk e lo caccia!Antoñito eVITA il servizio militare grazie alla farsa messa in opera da Carmen e Ramon. Quest’ultimo, dopo aver risolto il problema, va a stare a casa di Antoñito e Lolita e decide di rendere di dominio pubblico la sua storia d’amore con Carmen. Marcelina si riprende dopo la botta in testa ricevuta da Servante, ma è diventata allergica ai fiori. Arantxa ha intuito che tra Cinta ed Emilio c’è una simpatia. José propone alla moglie Bellita di fare una tournée in Argentina, dove lei è ancora popolare. Alfredo, visto il ... Leggi su tvsoap

