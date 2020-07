Una vacanza alle terme, per tornare in forma (Di sabato 25 luglio 2020) Siamo rimasti chiusi in casa per mesi, a fare la spola tra divano e frigorifero. Abbiamo cucinato (e mangiato) torte, pani e pizze. Abbiamo sospeso camminate, corse e giri in bicicletta. Così, nella migliore delle ipotesi, abbiamo messo su chili di troppo e perso tono muscolare. E chi è un po’ avanti negli anni, o chi ha a che fare con qualche acciacco o con malattie, non necessariamente gravi, si ritrova con problemi accentuati dalle cattive abitudini prese nella passata quarantena. Una vacanza alle terme può essere l’occasione per dare una svolta a questa situazione. Ci sono offerte e proposte per tutti i gusti e tutte le necessità. Ad Abano, salute a 360° «I due grandi ingredienti per prevenire le malattie oncologiche e cardiovascolari sono una sana alimentazione e un ... Leggi su linkiesta

Ultime Notizie dalla rete : Una vacanza Una vacanza alle terme, per tornare in forma Linkiesta.it La vacanza si trasforma in tragedia Sotto choc le amiche di Carlotta

La notizia, “quella notizia” che nessun genitore vorrebbe mai ricevere, è arrivata drammaticamente inaspettata ieri mattina per i familiari di Carlotta Martellini, 18 anni, la studentessa perugina rim ...

La Puglia dei Beckham: ecco le loro vacanze

Hanno scelto la Puglia come meta per le proprie vacanze anche Johnny Depp, l’attore Cristiano Caccamo e la cantante Serena Rossi. I Beckham sono in Puglia da una settimana, e come già nel 2019 hanno ...

