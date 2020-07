“Una notizia che non avrei mai voluto dare”: rientra in Italia ed è positiva (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoFrattamaggiore (Na) – “Una notizia che non avrei mai voluto dare”, c’è un nuovo caso di covid-19 a Frattamaggiore. Esordisce così Marco Antonio Del Prete sindaco di Frattamaggiore che annuncia ai concittadini un nuovo contagio. Si tratta di una signora straniera, con residenza nella comune napoletano che, partita per un viaggio, è poi ritornata in Italia dove ha iniziato a manifestare i sintomi caratteristici del coronavirus quindi, è stata sottoposta al tampone che è risultato positivo. Fortunatamente, la donna, era già stata posta in isolamento così come tutti i suoi contatti. “Come purtroppo potete vedere, il virus è ancora presente. Non sottovalutiamo la situazione! Rispettiamo le regole ed ... Leggi su anteprima24

