Una magia di Kulusevski alla Del Piero mette ko il Brescia: il Parma vince in rimonta al Rigamonti (Di sabato 25 luglio 2020) Un gol capolavoro di Kulusevski, talento svedese futuro giocatore della Juventus, illumina a nove minuti dal termine il match tra Brescia e Parma al Rigamonti regalando la rete del 2-1 con cui i Ducali si portano a casa tre punti che dopo la matematica permanenza in A fanno morale salendo al decimo posto provvisorio. Per il Brescia, già retrocesso, un ko che non fa troppo male se non all'orgoglio ma le Rondinelle non hanno demeritato, onorando l'impegno, reagendo subito alla rete del vantaggio al 59' di Darmian con Dessena e vicina al vantaggio con Aye che spreca da pochi passi davanti a Sepe. Segno di una stagione dove sono anche i particolari a fare la differenza. E proprio la qualità del talentino svedese classe 2000, al suo ottavo centro ... Leggi su liberoquotidiano

