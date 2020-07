Una Bellissima Storia di Amicizia: Vince 22 Milioni alla Lotteria e Li Divide con un Amico, Glieli Aveva Promessi nel 1992 (Di sabato 25 luglio 2020) Quasi trent’anni fa Tom e Joseph si erano Promessi che se uno dei due avesse vinto alla Lotteria avrebbe dovuto Dividere il premio con l’altro. Una Storia di Amicizia e denaro dove però il rapporto non è stato affatto compromesso quella che arriva dagli Stati Uniti. Due uomini del Wisconsin, Tom Cook e Joseph Feeney si conoscono da sempre, e nel 1992 Avevano stretto un accordo particolare, se uno dei due avrebbe mai vinto alla Lotteria avrebbe dovuto Dividerne i guadagni con l’altro. alla fine il jackpot è arrivato, ed è il vecchio Tom ad aver conquistato la cospicua vincita di 22 Milioni di dollari, che ... Leggi su youreduaction

Ultime Notizie dalla rete : Una Bellissima Ecco «L’Era Glaciale»: è una bellissima storia Brescia Oggi Carlo Verdone 'Al Palo della Morte' per i 40 anni del film cult Un sacco bello

Bagno di folla per Carlo Verdone al palo della morte per i 40 anni di 'Un sacco bello' Bagno di folla e grande festa per i 40 anni di "Un Sacco Bello" il film d'esordio di Carlo Verdone. L'attore ieri ...

A Terzorio ed Alassio interessanti iniziative culturali

A partire da domani nella “Città del Muretto” ed a Terzorio si svolgeranno una serie di eventi di arte contemporanea nell’ambito della rassegna “Spiritum”. A Terzorio, alle 18 e 30 (nei locali della G ...

