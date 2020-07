'Un sacco bello' compie 40 anni, a Roma una targa per celebrare il film di Carlo Verdone (Di sabato 25 luglio 2020) LEGGI ANCHE > Carlo Verdone presenta 'Si vive una volta sola' a Tgcom24: ecco il manifesto e il nuovo trailer 'Questa targa la dedico a tutti voi, a questo quartiere', ha detto l'attore alla folla ... Leggi su tgcom24.mediaset

SkyTG24 : Compie 40 anni Un Sacco bello di Carlo Verdone: una targa lo celebra - SkyTG24 : Cinema, 'Un sacco bello' di Carlo Verdone compie 40 anni. FOTOGALLERY - RaiNews : 'Quella Roma oggi non esiste più - ha detto Carlo Verdone -. Qui non c'era nulla, era l'ideale per rappresentare la… - infoitcultura : 'Un Sacco Bello' 40 anni dopo, al Palo della Morte Verdone ricorda la 'sua' Roma: 'C'era una solitudine poetica' - tulipire : @karmsensei léon è veramente molto bello e il finale fa un sacco piangere -