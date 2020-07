Un Posto al Sole, spoiler: arriva il matrimonio tra Guido e Mariella (Di sabato 25 luglio 2020) Anticipazioni “Un Posto al Sole” della settimana dal 27 al 31 luglio 2020. Al centro dei nuovi episodi della soap, in onda su Rai 3, dal lunedì al venerdì, dalle 20.40, ci saranno anche le nozze tra Guido Del Bue e Mariella Altieri. All’insegna di imprevisti esilaranti, tra una sposa super scaramantica e il ritorno di una temuta ex dello sposo. Il giorno delle tante sospirate nozze traArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Notiziedi_it : Tra Napoli e Capri per un «posto al sole» servono app e carta di credito per prenotare - BillNaughton1 : RT @arenadiverona: ??A Verona c’è il sole. Tutto pronto per stasera! ?? Sei ancora in tempo per prenotare il tuo posto, puoi farlo in biglie… - Consuelide : RT @Federic93846004: @GiuseppePalma78 @a_meluzzi @pbecchi È già tutto alla luce del sole !!! Basta scrivere che un tumore in fase terminale… - rick_hough : RT @arenadiverona: ??A Verona c’è il sole. Tutto pronto per stasera! ?? Sei ancora in tempo per prenotare il tuo posto, puoi farlo in biglie… - Meteorino1 : RT @Federic93846004: @GiuseppePalma78 @a_meluzzi @pbecchi È già tutto alla luce del sole !!! Basta scrivere che un tumore in fase terminale… -

Ultime Notizie dalla rete : Posto Sole Un posto al sole, le trame dal 27 al 31 luglio 2020 Tv Sorrisi e Canzoni Cariati, nel centro storico riapre l’ufficio postale

Per ora, l’ufficio postale di via XX Settembre tornerà a funzionare solo nei giorni dispari, lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,20 alle 13,45. A partire proprio dal prossimo lunedì 27 luglio. La ...

Salerno, mille euro di multa senza mascherina: «Ma non pagherò, farò ricorso»

Un bar, un parrucchiere e un negozio di poste private: sono questi i primi tre esercizi commerciali ... Io non indossavo la mascherina ma solo perché stavo bevendo un bicchiere di acqua. Ho la ...

Per ora, l’ufficio postale di via XX Settembre tornerà a funzionare solo nei giorni dispari, lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,20 alle 13,45. A partire proprio dal prossimo lunedì 27 luglio. La ...Un bar, un parrucchiere e un negozio di poste private: sono questi i primi tre esercizi commerciali ... Io non indossavo la mascherina ma solo perché stavo bevendo un bicchiere di acqua. Ho la ...